Russia, protestò in tv contro la guerra: giornalista condannata

L'ex redattrice di Channel One era diventata famosa per aver fatto irruzione durante un telegiornale con un cartello con le scritte "Fermate la guerra" e "Ti stanno mentendo". La giornalista, che un anno fa ha lasciato il Paese ed ora si trova in Francia, è stata processata in contumacia per aver diffuso notizie false sul conflitto in Ucraina

È stata condannata a otto anni e sei mesi di carcere la giornalista russa Marina Ovsyannikova che lo scorso anno, in diretta sulla televisione di Stato , protestò contro l'intervento militare della Russia in Ucraina, lo rivelano fonti del tribunale. Ovsyannikova, 45 anni, un anno fa è fuggita dagli arresti domiciliari, ha lasciato la Russia ed ora si trova in Francia con la figlia. ( GUERRA IN UCRAINA: LA DIRETTA )

La protesta e il processo

La procura russa aveva chiesto una pena a nove anni e mezzo di reclusione per la ex redattrice di Channel One, diventata famosa per aver fatto irruzione durante un telegiornale con un cartello con le scritte "Fermate la guerra" e "Ti stanno mentendo". Ovsyannikova è finita a processo, nella quale è stata condannata in contumacia, per aver diffuso "notizie false", accusa che include qualsiasi informazione sulla guerra della Russia in Ucraina che sia in contrasto con la narrativa ufficiale.