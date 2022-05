10/10 ©Getty

Se tornasse indietro, Ovsyannikova rifarebbe comunque tutto. “Non lo stiamo facendo per noi. Lo facciamo per il futuro della Russia, perché non cada in un’oscurità medievale”. La guerra, conclude, è diventata un “punto di non ritorno” oltre al quale “i problemi privati non significano nulla se paragonati a quelli del popolo ucraino”