Ucraina Russia, le notizie di oggi 4 ottobre sulla guerra. DIRETTA

Il Segretario di Stato americano Antony Blinken ha ammesso che negli Stati Uniti c'è scetticismo sulla possibilità di continuare a sostenere l'Ucraina di fronte all'invasione della Russia, ma ha sottolineato che si tratta di una questione di "interesse nazionale". Il presidente americano Joe Biden chiede nuovi fondi per l'Ucraina: “Sono in gioco troppe vite”. Il Pentagono: “Stiamo finendo i fondi per le armi che vanno a Kiev”. Secondo la Reuters, Putin invia reclute ubriache, soldati insubordinati e detenuti nelle zone più pericolose tra le squadre Storm Z. A Kharkiv nasce la prima scuola sotterranea per fare studiare in sicurezza i bambini. Bombardamenti a ripetizione nella regione di Kherson, in Ucraina meridionale, dove un civile è rimasto ucciso e nove feriti, mentre in serata l'esercito russo ha ripreso ad attaccare la zona costiera della regione.





