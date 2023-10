Zelensky su adesione all'Ue: "Colloqui potrebbero iniziare nel 2023"

Il presidente ucraino ha sottolineato ieri, nel suo discorso serale, che “l’obiettivo chiave per l’integrazione è prendere una decisione quest’anno per avviare i negoziati”

Dopo il vertice dei ministri degli Esteri europei a Kiev, il presidente Volodymyr Zelensky ha fatto sapere che è "assolutamente possibile" che i colloqui per l'adesione dell'Ucraina all'Ue inizino quest'anno. Zelensky ha sottolineato ieri nel suo discorso serale che "il nostro obiettivo chiave per l'integrazione è prendere una decisione quest'anno per avviare i negoziati di adesione". Il presidente ha affermato che è "solo questione di tempo" prima che l'Ucraina aderisca al blocco e che "adempierà sicuramente" alla sua parte di lavoro indicata come prerequisito. "Il nostro Paese - ha aggiunto - è leader nella tutela delle basi stesse su cui poggia l'unità europea. L'unità dell'Europa moderna, che valorizza la libertà umana e l'uguaglianza delle nazioni, che valorizza il diritto internazionale".