Guerra Ucraina, Ue: aiuti per 5 miliardi. Mosca testa un supermissile

"Non possiamo in nessun caso permettere che il sostegno dell'America all'Ucraina venga interrotto. Sono in gioco troppe vite, troppi bambini, troppe persone": lo ha ribadito il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, durante una riunione del suo gabinetto, dopo che sabato, per evitare lo shutdown, sono stati approvati nuovi fondi di bilancio fino al 17 novembre, ma senza quelli destinati a Kiev.

Ieri i ministri degli Esteri dell’Unione Europea si sono visti a Kiev in Ucraina in una riunione dal forte carattere simbolico, proprio mentre affiorano nell’Europa dell’Est dubbi sul supporto politico e militare alla resistenza Ucraina."Un fatto storico", ha detto il ministro ucraino Kuleba. Tajani conferma "l'interesse a restare accanto agli amici ucraini anche nella fase della ricostruzione". Zelensky all'Ue: "La vittoria dipende dal vostro sostegno". La Russia può testare o avrebbe già testato un missile nucleare. Lo scrive il Nyt secondo cui "i movimenti di aerei e veicoli nelle vicinanze di una base nella remota regione artica russa sono coerenti con i preparativi per i test del missile, noto come Burevestnik, nel 2017 e nel 2018".





Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24:

· La newsletter sulle notizie più lette (clicca qui)

· Le notifiche su Facebook Messenger (clicca qui)

· Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)