Retroscena su Musk: "Spense Starlink per impedire attacco alla Crimea”

E’ quanto scrive Walter Isaacson in un testo biografico sul celebre miliardario, visionato dalla Cnn. Secondo quanto riportato, la decisione del patron di Tesla avrebbe indotto i funzionari di Kiev a "supplicarlo" di ripristinare i satelliti e sarebbe scaturita dal forte timore che la Russia potesse rispondere ad un attacco ucraino sulla Crimea con armi nucleari

Elon Musk avrebbe dato ai propri ingegneri, in gran segreto, l’ordine di disattivare la rete di comunicazioni satellitari “Starlink”, presente nei pressi della costa della Crimea. Obiettivo quello di ostacolare un attacco dell'Ucraina contro la flotta russa. Sarebbe successo l’anno scorso. A sostenerlo è una nuova biografia sul celebre imprenditore scritta da Walter Isaacson dal titolo “Elon Musk”. ( GUERRA RUSSIA-UCRAINA, LE NEWS IN DIRETTA )

Alcuni dettagli emersi

Secondo quanto riportato, la decisione del patron di Tesla avrebbe indotto i funzionari di Kiev a "supplicarlo" di ripristinare i satelliti e sarebbe scaturita dal forte timore che la Russia potesse rispondere ad un attacco ucraino sulla Crimea con armi nucleari. In alcuni passi della biografia è poi emerso come, a causa dello spegnimento dei satelliti, i droni sottomarini pieni di esplosivo in avvicinamento alla flotta russa "avessero perso il collegamento, andando alla deriva senza creare danni". Lo riporta la Cnn che ha potuto visionare qualche estratto del libro che sarà pubblicato il 12 settembre.