Ucraina Russia, le notizie della guerra di oggi 7 settembre. LIVE

La Russia vieta la presenza di giornalisti "provenienti da paesi ostili" anche al Forum economico orientale (Eef), che si terrà la prossima settimana nella città estremorientale di Vladivostok. "Quest'anno i giornalisti provenienti da paesi ostili non sono stati accreditati, così come è stato per" il Forum economico internazionale di San Pietroburgo (Spief), ha detto all'agenzia Tass il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov. Il più grande forum economico della Russia, lo Spief si è tenuto a metà giugno. Ai giornalisti occidentali è stato negato l'accreditamento, per la prima volta nella sua storia. Peskov disse allora alla Tass che l'accreditamento dei media occidentali ai successivi eventi in Russia sarebbe dipeso da "come si comporteranno". Come allo Spief, anche all'Eef partecipa tradizionalmente il presidente russo Vladimir Putin. Il suo intervento è previsto alla sessione plenaria del forum il 12 settembre. L'ottava edizione dell'Eef si terrà a Vladivostok dal 10 al 13. Lo slogan del forum di quest'anno è 'Sulla via del partenariato, pace e prosperità'.