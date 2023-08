7/10 ©Getty

Dopo il fallito tentativo di ammutinamento, il gruppo Wagner si è installato per la maggior parte il Bielorussia. Da qui, potrebbero agevolmente mettersi in movimento verso il Corridoio di Suwalki. Russia e Bielorussia starebbero quindi aumentando la pressione dui confini per non farsi cogliere impreparati qualora il battaglione di Prigozhin decida di muoversi verso quell’area