Russia: abbattuti 20 droni ucraini diretti verso la Crimea

"Gli americani sono stanchi di finanziare infinite guerre per procura. Oggi io e i miei colleghi abbiamo inviato una lettera chiedendo al presidente Biden di ritirare l'ultimo pacchetto di aiuti fino a quando il Congresso non avrà ricevuto una strategia e una missione complessiva per il coinvolgimento in Ucraina". Così ha scritto su X (ex Twitter) il deputato repubblicano Warren Davidson. Nella lettera, sottoscritta insieme con altri 11 colleghi della Camera dei Rappresentanti, si legge: "Stiamo scrivendo per esprimere la nostra forte opposizione alla Sua più recente richiesta di stanziamenti supplementari di 40 miliardi di dollari, inclusi 24 miliardi per l'Ucraina. Questa richiesta aggrava la spesa in deficit fuori controllo della Sua amministrazione e aggira l'accordo bipartisan sul tetto del debito".