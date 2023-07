1/10 ©Ansa

Ancora una volta si alzano i timori che la guerra tra Russia e Ucraina possa sconfinare in altri Paesi europei, peraltro membri della Nato. Con tutte le preoccupazioni che questo comporta. L’allarme è arrivato nel weekend scorso dalla Polonia. Si parla del presunto spostamento di un centinaio di mercenari Wagner (in foto, con il loro leader Yevgeny Prigozhin) dalla Bielorussia a quello che conosciamo come il corridoio di Suwałki

Ucraina, droni su Mosca. Zelensky: "Guerra sta arrivando in Russia"