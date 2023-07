Guerra Ucraina, droni su Mosca: colpiti due edifici in centro. FOTO

Forte esplosione nella notte nel centro della città russa, dopo che due droni hanno colpito due palazzi adibiti a uffici. Non ci sono vittime né feriti. Il ministero della Difesa russo: “Il regime di Kiev ha tentato di lanciare un attacco terroristico contro le strutture di Mosca utilizzando droni. Due sono stati annientati da strumenti elettronici e, avendo perso il controllo, si sono schiantati su un complesso di edifici non residenziali di Moscow City”. Chiuso per qualche ora l'aeroporto di Vnukovo