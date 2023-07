Guerra Ucraina, la Russia alza a 30 anni l'età massima per la leva militare

Twitter The White House

Mondo

Usa Weekly News, Joe Biden: “Ucraina presto nella NATO"

“Tutti gli alleati concordano che l’Ucraina sarà un giorno nella Nato. Io e Zelensky abbiamo parlato delle garanzie che possiamo dare nel mentre e ringrazio i leader del G7: aiuteremo l’Ucraina a costruire una forte difesa, in modo che sia una fonte di stabilità nella regione. Questa è una potente dichiarazione per l’Ucraina”. Così Biden al G7, mentre nel suo discorso nel cortile dell’università di Vilnius ha detto: “Difenderemo la libertà oggi, domani e per quanto serve” A cura di Valentina Clemente

“Ucraina sarà nella NATO” – “Tutti gli alleati concordano che l’Ucraina sarà un giorno nella Nato. Io e Zelensky abbiamo parlato delle garanzie che possiamo dare nel mentre e ringrazio i leader del G7 per le garanzie di sicurezza: aiuteremo l’Ucraina a costruire una forte difesa, in modo che sia una fonte di stabilità nella regione”. Così Joe Biden durante la sua visita in Europa

Summit Helsinki & Vilnius - Joe Biden e i leader nordici hanno riconfermato nel summit a Helsinki “il forte partenariato Usa-Nord e l’intensificazione della cooperazione tra i loro Paesi, concentrandosi su sicurezza, ambiente, tecnologia e società”. Sulla sicurezza hanno ribadito la loro inequivocabile condanna della guerra di aggressione della Russia contro Kiev e “sono rimasti fermi nel loro sostegno all’indipendenza, alla sovranità e all’integrità territoriale dell’Ucraina all’interno dei suoi confini riconosciuti a livello internazionale”