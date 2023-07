Usa Weekly News, Joe Biden: “Ucraina presto nella NATO"

4/13 Twitter POTUS

Favorevole a semplificazione processo - Joe Biden è favorevole alla semplificazione del processo di adesione dell’Ucraina alla Nato per accelerarne l’ingresso, ma una volta terminata la guerra con la Russia. Biden vuole che il cosiddetto piano d’azione per l’adesione (MAP) per l’Ucraina venga scartato, il che significherebbe che il governo ucraino non dovrebbe impegnarsi in un programma pluriennale per dimostrare di aver portato a termine le riforme militari, economiche e politiche necessarie per aderire all’Alleanza