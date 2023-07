Guerra Ucraina Russia, nella notte esplosioni a Kharkiv. LIVE

Un allarme antiaereo è scattato questa notte a Kiev e in altre regioni dell'Ucraina, come riportano media locali. Sirene si sono sentite nel Domnetsk, a Zaporizhzhia, Kherson, Kharkiv e Kiev. Nella regione di Kharkiv, come riferiscono il capo dell'amministrazione locale, Oleg Synegubov nel suo canale Telegram, e il sindaco di Kharkiv Igor Terekhov, ci sono state esplosioni, sono stati colpiti edifici non residenziali, e c'è stato un incendio, ma al momento non risultano vittime