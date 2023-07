Polonia, schierati i cecchini al confine con la Bielorussia

L'allarme è alto a Varsavia da quando i mercenari della Wagner sono posizionati in Bielorussia e minacciano la Polonia. Il timore è che, come spiega il premier polacco Mateusz Morawiecki, i Wagner "si travestiranno da guardie di frontiera bielorusse e aiuteranno gli immigrati clandestini a entrare in territorio polacco"

Mercenari Wagner al confine

L'allarme a Varsavia è alto da giorni, dopo la denuncia che mercenari della Wagner in Bielorussia sono stati dispiegati al confine con la Polonia. I membri del gruppo potrebbero aiutare i migranti a superare il confine con l’Unione europea o, per creare ulteriori problemi nel rapporto tra Minsk e l’Ue, fingersi loro stessi migranti per entrare in territorio europeo. L’allarme è stato lanciato dallo stesso premier polacco Mateusz Morawiecki: "Adesso - ha spiegato nei giorni scorsi - la situazione sta diventando ancora più pericolosa. Questo è certamente un passo verso un altro attacco ibrido al territorio polacco". Secondo il premier i mercenari di Wagner “si travestiranno da guardie di frontiera bielorusse e aiuteranno gli immigrati clandestini a entrare in territorio polacco, destabilizzando la Polonia, ma probabilmente cercheranno anche di infiltrarsi in Polonia fingendosi immigrati clandestini, e questo crea ulteriori rischi".