Guerra Ucraina, Arabia Saudita ospiterà colloqui pace, ma senza Russia

Il capo dell'ufficio del presidente dell'Ucraina, Andriy Yermak, ha annunciato che l'Arabia Saudita ospiterà dei colloqui di pace sull'Ucraina. Lo riporta la Cnn. "Stiamo preparando il prossimo incontro dei consiglieri dei leader degli Stati in merito all'attuazione della Formula di pace del presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky, che si svolgerà presto in Arabia Saudita", ha affermato Yermak. I colloqui, ad anticiparli è stato il Wall Street Journal, coinvolgeranno l'Ucraina, le nazioni occidentali e i principali paesi in via di sviluppo, tra cui India e Brasile, ma la Russia non parteciperà. Sebbene Yermak non abbia fornito date specifiche per il vertice, il Wsj ha riferito che l'incontro si terrà nella città saudita di Jeddah dal 5 al 6 agosto (GUERRA RUSSIA-UCRAINA, GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE).