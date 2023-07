Kiev: "Russi stanno lanciando missili ipersonici su Odessa". LIVE

Dopo il ritiro dall'accordo per l'export di grano, la Russia punta a fornire cereali all'Africa e tagliare l'Ucraina fuori dal mercato globale. Lo ha riferito il Financial Times, citando tre fonti. Il presidente russo Vladimir Putin ha proposto informalmente un piano alternativo in base al quale il Qatar pagherebbe Mosca per spedire il grano russo alla Turchia, la quale poi lo distribuirebbe ai "Paesi bisognosi". Tuttavia, l'idea - promossa da Mosca come offerta di grano gratis per i Paesi più poveri in vista del vertice Russia-Africa - non ha avuto il via libera né di Ankara né di Doha, ma è probabile che il leader del Cremlino spinga la sua proposta in occasione di un vertice con i leader africani a San Pietroburgo la prossima settimana e quando visiterà la Turchia ad agosto.