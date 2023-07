Ucraina, colloquio Erdogan-Zelensky sulla crisi del grano. LIVE

Il presidente turco Erdogan ha avuto un colloquio telefonico con Zelensky e sidice "fiducioso" di convincere Mosca a rinnovare l'accordo sul'export di cereali. Ho avuto una conversazione telefonica con il presidente della Turchia Erdogan. Il Financial Times: Mosca lavora per inviare le sue derrate in Africa. Il presidente ucraino: "Il ponte in Crimea deve essere neutralizzato". Putin: "Se la Polonia attacca la Bielorussia, sarebbe come attaccare noi". Missili su Odessa. La polizia russa ha arrestato Girkin, separatista del Donbass.





