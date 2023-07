Guerra Ucraina, 9mila civili morti dall'invasione russa secondo l'Onu

Da quando la Russia ha invaso l’Ucraina il 24 febbraio 2022 hanno perso la vita oltre 9mila civili, tra i quali 500 bambini. A confermarlo è un rapporto dell’Onu, secondo cui però “il reale numero potrebbe essere molto più elevato”. Si tratta di stime prudenti ma, come dichiarano le Nazioni Unite, il numero di vittime in 500 giorni di guerra è tuttavia tre volte superiore a tutte quelle dei precedenti otto anni di ostilità nell’Ucraina orientale, che dal 2014 hanno preceduto l’invasione. "Oggi purtroppo abbiamo passato una nuova triste pietra miliare in una guerra che continua a causare terribili perdite fra i civili in Ucraina", ha dichiarato Noel Calhoun, vicepresidente del Gruppo di monitoraggio dei Diritti umani in Ucraina delle Nazioni Unite.