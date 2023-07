Ucraina, giornalista russo di Ria Novosti ucciso in un bombardamento

Economia

L’intesa, che garantiva un corridoio sicuro per commerciare i cereali, è scaduta e Mosca ha spiegato di non volerla prorogare. Nell’ultima puntata di Numeri, in onda su Sky TG24 il 18 luglio, abbiamo parlato dell’impatto che l’accordo del Mar Nero ha su alcuni Paesi

L’accordo sul grano è scaduto e la Russia ha spiegato di non volerlo rinnovare. L’intesa tra Kiev e Mosca, che era stata raggiunta con la mediazione di Turchia e Onu, garantiva un corridoio sicuro per commerciare i cereali. Il presidente russo Vladimir Putin ha deciso di non prorogarlo, almeno fino a quando non "saranno soddisfatte tutte le condizioni" che erano previste nell’accordo. Nell’ultima puntata di Numeri, in onda su Sky TG24 il 18 luglio, abbiamo parlato dell’impatto che l’intesa del Mar Nero ha su alcuni Paesi