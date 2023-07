Bombe a grappolo a Kiev. Dall'Onu a Meloni: il fronte dei contrari

5/10 ©Ansa

E se la decisione statunitense non può essere bloccata da altri Stati (anche il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha parlato di una scelta libera), in molti dopo Berlino hanno quantomeno espresso ad alta voce il loro disappunto per questa mossa. Tra questi anche Antonio Guterres (in foto), segretario generale delle Nazioni Unite, che tramite le parole del suo vice portavoce Farhan Haq ha fatto sapere che “ovviamente non vuole che ci sia un uso continuato di munizioni a grappolo sul campo di battaglia"