Commissari esterni Maturità 2025, ecco quando escono i nomi

La data della Maturità 2025 è sempre più vicina e, tra gli studenti, cresce l’attesa per la comunicazione dei nomi dei commissari esterni. In programma il prossimo 18 giugno con la consueta prima prova d'italiano, l'esame di Stato quest’anno prevede una commissione esaminatrice composta da sette docenti: tre interni, tre esterni e un presidente esterno. Gli elenchi dei commissari esterni verranno resi noti tra la fine di maggio e i primi di giugno sul sito ufficiale del Ministero.

La lista dei commissari esterni della Maturità 2025

La lista dei commissari esterni, che provengono da istituti diversi da quello in cui valuteranno le prove di Maturità e l'intero esame, viene pubblicata sul sito del Ministero dell’Istruzione, nella sezione dedicata: il Motore di Ricerca delle Commissioni dell'esame di Stato. Per visionarli sarà necessario accedere al portale e cercare il proprio istituto di riferimento. Come specifica una nota del Dicastero, gli Uffici Scolastici Regionali hanno iniziato a rendere noti dallo scorso 13 maggio gli elenchi ufficiali con i nomi assegnati a ciascuna commissione.