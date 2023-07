Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 7 luglio. LIVE

L'amministrazione Biden annuncerà a breve l'invio di bombe a grappolo all'Ucraina nell'ambito di un nuovo pacchetto di armi da 800 milioni di dollari. Secondo le fonti il Pentagono fornirà Kiev con bombe che hanno un "dud rate" ridotto ovvero con un minor rischio che nel lancio restino proiettili inesplosi che possono provocare la morte di civili. Kiev da tempo fa pressioni per ricevere queste armi controverse e ampiamente vietate da molti Paesi del mondo, ma Washington ha finora opposto resistenza a causa del suo potenziale in termini di danni indiscriminati ai civili. Due esplosioni hanno scosso nel pomeriggio il tribunale di Shevchenkiv, a Kiev, provocando il ferimento di alcuni agenti. Secondo quanto riferito dai media ucraini, almeno uno degli ordigni - probabilmente una granata - sarebbe stato fatto esplodere da Ihor Humenyuk, accusato di un attacco terroristico avvenuto nei pressi della Verkhovna Rada (il Parlamento ucraino, ndr) il 31 agosto 2015. L'attentatore sarebbe morto dopo essersi fatto saltare in aria. Il presidente cinese Xi Jinping, intanto, avrebbe messo personalmente in guardia Putin, invitandolo fare marcia indietro rispetto alle velate minacce atomiche. Zelensky: ''Abbiamo informazioni dalla nostra intelligence che l'esercito russo ha collocato oggetti simili a esplosivi sul tetto della centrale di Zaporizhzhia'". Da parte sua, invece, il Cremlino accusa Kiev e parla di "alto rischio di sabotaggio ucraino a Zaporizhzhia".

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: