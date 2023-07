Guerra Ucraina, corsa dei russi all’acquisto di case a Mariupol

La ricostruzione

Mariupol sembra essere oggi, dunque, “un buon investimento“ per Mosca. Già nei primi mesi dopo l’assedio, l'Istituto unificato per la pianificazione territoriale della Federazione russa aveva firmato atti di progettazione per la ricostruzione di 8.750.000 metri quadrati di abitazioni entro il 2035. Migliaia di lavoratori edili provenienti dalla Russia e dai Paesi dell’ex area sovietica sono impiegati nei cantieri per la ricostruzione della città. Le richiesta di proprietà, anche “in qualsiasi condizioni”, arrivano da tutta la Russia: Mosca, San Pietroburgo, Krasnodar, Nizhny Novgorod. Sono in tanti a desiderate di vivere in una casa “vista mare”, in un'area meno inquinata rispetto alle grandi città russe. Mosca sostiene di aver ristrutturato, a marzo di quest’anno, 1.829 edifici e ricostruito 36 condomini con un prezzo medio per appartamento che si aggira sui tre milioni di rubli, l’equivalente di 30mila euro.