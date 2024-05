Ucraina, Xi: conferenza pace se riconosciuta da Mosca e Kiev. LIVE

Accoglienza trionfale con tappeti rossi e strette di mano a Pechino. I due leader parlano di soluzione politica per Kiev ma lo zar cerca le armi. La Cina ha una "posizione coerente" per promuovere la soluzione politica della questione ucraina, che richiede l'esame di "sintomi" e "cause profonde", e di una pianificazione "di presente e futuro sul lungo termine". Il presidente Xi Jinping, nell'incontro riservato di ieri con l'omologo russo Vladimir Putin alla Zhongnanhai di Pechino, la cittadella dell'élite rossa a due passi da Piazza Tienanmen, ha detto che la Cina "sostiene la convocazione di una conferenza di pace internazionale riconosciuta da Russia e Ucraina al momento opportuno con pari partecipazione e discussione equa di tutte le opzioni".





