Blinken in visita a Kiev canta "Rockin' in the Free World". VIDEO

Martedì 14 maggio il Segretario di Stato americano, Antony Blinken, è salito sul palco di un pub in seminterrato di Kiev e, accompagnato da una chitarra rossa, si è messo a cantare "Rockin' in the free world", brano rock del cantautore americano Neil Young. Un inno alla libertà dedicato dall'alto funzionario americano all'Ucraina e ai suoi soldati al fronte. Blinken è arrivato in Ucraina per una visita a sorpresa in cui ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, con cui ha discusso dell’invio di nuovi aiuti da parte degli Stati Uniti: la visita è stata organizzata poco dopo l'inizio di una nuova offensiva russa, una delle più grosse degli ultimi mesi.

Blinken: "Gli Usa combattono con voi per il mondo libero"

"I vostri soldati, i vostri cittadini - in particolare nel nord-est, a Kharkiv - stanno soffrendo tremendamente. Ma hanno bisogno di sapere, voi dovete sapere, gli Stati Uniti sono con voi, gran parte del mondo è con voi e stanno combattendo non solo per un'Ucraina libera, ma per il mondo libero. E anche il mondo libero è con voi", ha detto il Segretario di Stato americano prima di suonare la canzone.