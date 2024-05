Chi è Nikolai Patrushev, nominato assistente di Vladimir Putin

E’ periodo di cambiamenti nell’entourage ristretta di Vladimir Putin. Dopo Serghei Shoigu, passato dal ministero della Difesa alla carica di segretario del Consiglio di Sicurezza russo, il capo del Cremlino ha optato anche per la nomina di Nikolai Patrushev come suo nuovo assistente. Le novità arrivano a una settimana dalla cerimonia per l’insediamento di Putin al Cremlino per il suo quinto mandato, dopo essere stato rieletto a marzo con l’87,5% dei voti. I cambiamenti in atto nella sua cerchia di collaboratori potrebbero quindi essere un modo per dare un senso di cambiamento e indicare una nuova direzione per la Russia nei prossimi anni.

Cosa significa per l’Occidente

Come detto, le novità nell’entourage dello zar sembrano voler dare una nuova impronta per lo sviluppo della Russia nei prossimi anni. Lo stesso Patrushev è noto per le sue posizioni belligeranti nei confronti dell'Occidente. I cambiamenti però non hanno a che fare solo con la guerra contro l’Ucraina in senso stretto, ma comprendono una previsione di crescita per il Paese specialmente dal punto di vista economico. Come sottolineano gli analisti, in particolar modo la scelta di un economista a capo del ministero della Difesa sembra andare in questa direzione: trovare il miglior modo per far fronte all’Occidente e alle sue sanzioni mettendo in conto che la guerra possa andare avanti ancora a lungo.