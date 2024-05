Ucraina Russia, offensiva Mosca su Kharkiv: Kiev verso collasso. LIVE

Il Premier Mikhail Mishustin ha annunciato la sua intenzione di nominare Denis Manturov, ministro dell'Industria e del commercio dal 2012 e vice Premier dal 2022, come Primo vice Premier, una carica che avrà nuovi poteri, nel quadro di un ribilanciamento dei poteri fra i vice Premier predisposto oggi da un decreto di Putin. Sempre oggi Putin ha incontrato, per una riunione di lavoro, Manturov e il direttore generale di Rostec, conglomerato delle industrie della difesa, a conferma dell'importanza del complesso militar industriale non solo nella politica estera e di difesa, ma nell'economia e nella società in generale della nuova Russia di Putin Presidente per la quinta volta.