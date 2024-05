Georgia, il Parlamento ha approvato la legge sugli “agenti stranieri”

Ora è ufficiale: il Parlamento in Georgia ha approvato, in terza e ultima lettura, con 84 voti favorevoli e 30 contrari, la controversa legge sugli "agenti stranieri", modellata sui provvedimenti introdotti in Russia per controllare la società e reprimere il dissenso.

La legge e le proteste

Da diverse settimane, decine di migliaia di persone sono scese in piazza, ogni giorno a Tbilisi, per protestare contro la legge promossa dal partito al potere del “Sogno georgiano”. La stessa è stata modellata su una norma simile, in vigore da anni in Russia e che il regime di Vladimir Putin ha utilizzato per far chiudere diversi media indipendenti, oltre ad ong e associazioni della società civile. La nuova legge obbliga proprio media e ong che ricevono almeno il 20% dei propri fondi dall’estero a registrarsi come entità che “perseguono gli interessi di una potenza straniera”. La legge, con alcune modifiche, era stata proposta circa 12 mesi fa per poi essere sospesa dopo le proteste di piazza. La norma è stata fortemente contestata anche dalle opposizioni perché può limitare le libertà democratiche in Georgia. Inoltre il testo della legge, sempre secondo i suoi detrattori, starebbe allontanando il Paese caucasico dall'Europa per avvicinarlo a Mosca.