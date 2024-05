Putin su Xi Jinping: "Leader saggio e visionario"

Il presidente russo Vladimir Putin si recherà questa settimana in Cina per una visita di Stato di due giorni, nell'ultima dimostrazione di unità tra i due alleati ascolta articolo

"Il Presidente Xi Jinping è un leader saggio e visionario”. Due aggettivi che lo rendono speciale agli occhi del capo del Cremlino che aggiunge: “Svolge un ruolo di primo piano nello sviluppo delle relazioni bilaterali". Parole affettuose quelle pronunciate dal presidente russo, Vladimir Putin durante l’intervista all'agenzia di stampa cinese Xinhua alla vigilia della sua visita a Pechino. "Xi mantiene uno stile di comunicazione rispettoso, amichevole, aperto e allo stesso tempo professionale" aggiunge Putin. Parole di fiducia per quanto riguarda il rapporto tra i due Paesi. “Siamo disposti a lavorare insieme ai nostri partner in tutto il mondo, inclusa la Cina, il nostro buon vicino e amico fidato" conclude il leader russo.

"Ogni incontro è un dialogo tra vecchi amici" Putin nell'intervista ricorda il loro primo incontro. "Ci siamo incontrati per la prima volta nel marzo 2010 e da allora ci vediamo e ci telefoniamo regolarmente. Il Presidente Xi ha mantenuto uno stile di comunicazione rispettoso, amichevole, aperto", ha aggiunto il presidente russo. "Ogni incontro, ha proseguito, non è stato solo un dialogo tra vecchi amici, ma anche un proficuo scambio di opinioni sulle agende bilaterali e internazionali". Putin ricorda che nel 2013 il Presidente Xi ha scelto la Russia come prima destinazione per una visita di Stato in qualità di capo di Stato cinese. Dopo essere stato rieletto presidente cinese nel marzo dello scorso anno, la sua prima visita di Stato è stata nuovamente effettuata in Russia. "Questo livello senza precedenti di partnership strategica tra i nostri Paesi ha determinato la mia scelta della Cina come primo Stato da visitare dopo l'insediamento ufficiale come Presidente della Federazione Russa" sottolinea.

" Le relazioni con Pechino continuano a rafforzarsi" Il presidente russo parla del rapporto tra i due Paesi. "Oggi, le relazioni Russia-Cina hanno raggiunto il livello più alto di sempre e, nonostante la difficile situazione globale, continuano a rafforzarsi". Russia e Cina hanno posizioni "simili o identiche" su questioni chiave dell'agenda internazionale. "I due Paesi sostengono il ruolo preminente del diritto internazionale e una sicurezza equa, indivisibile, globale e sostenibile sia a livello globale che regionale con il ruolo di coordinamento centrale dell'Onu".

"Russia e Cina d'intesa sui dossier internazionali" Il presidente russo sottolinea che Mosca e Pechino "respingono i tentativi occidentali di imporre un ordine basato su bugie e ipocrisia, su alcune regole mitiche create da nessuno sa di chi". Invece, meccanismi multilaterali quali i Brics e l'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco)" stanno unendo i Paesi del Sud globale in uno spirito di uguaglianza, apertura, trasparenza e inclusività, spingendo per riforme nel sistema di governance globale". I due schemi, "che si sono ben affermati come pilastri chiave dell'emergente ordine mondiale multipolare, possono essere citati come vividi esempi di cooperazione reciprocamente vantaggiosa. Sono diventati piattaforme internazionali affidabili e dinamiche i cui partecipanti costruiscono politiche costruttive", ha aggiunto Putin. Con l'espansione come nuovo punto di partenza, il meccanismo di cooperazione Brics, di cui Mosca ha la presidenza di turno, è entrato in una nuova era di "maggiore cooperazione" su politica e sicurezza, economia e finanza, nonché scambi interpersonali con oltre 200 eventi programmati.