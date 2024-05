Ucraina Russia, visita del segretario di stato Usa Blinken a Kiev LIVE

Il segretario di Stato americano Antony Blinken è arrivato in visita a sorpresa in Ucraina. Si tratta del quarto viaggio in Ucraina del segretario di stato americano dall'inizio dell'invasione russa nel febbraio 2022. La visita è intesa a rassicurare Kiev sul continuo sostegno degli Stati Uniti e a promettere un flusso di armi in un momento in cui Mosca sta conducendo una pesante offensiva nella regione nordorientale ucraina di Kharkiv. Il consigliere per la Sicurezza nazionale estone Roll afferma che il governo di Tallinn sta discutendo "seriamente" la possibilità di inviare truppe in Ucraina. Il cambio alla guida della Difesa russa mostra la "disperazione" di Putin, dice il Dipartimento di Stato americano. Georgia: prevista oggi l'adozione del ddl filo-Mosca sulla "influenza straniera", nonostante le proteste.





Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: