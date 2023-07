3/10 ©Ansa

Secondo il comitato internazionale della Croce Rossa le "bombette" hanno un alto tasso di mancata esplosione, fino al 40% in alcuni conflitti recenti trasformando i territori colpiti in campi minati a cielo aperto. Ad esempio, in Afghanistan non è ancora finita la bonifica delle 'cluster' russe e son passati più di 30 anni dalla fine dell'invasione sovietica. Altrettanto succede in Iraq, Kosovo, Nagorno-Karabakh e addirittura in Laos e Vietnam

