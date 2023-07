Guerra Ucraina Russia, missili di Mosca su Odessa: un morto. LIVE

"L'intera crisi alimentare globale è stata causata dall'aggressione russa all'Ucraina. Oggi il business agricolo russo e gli oligarchi leali al Cremlino stanno traendo ingenti profitti dall'aumento dei prezzi del grano, attentamente progettato a spese di chi, in varie parti del mondo, si trova in condizioni di indigenza. Tutto questo nella speranza di poter efficacemente supportare la guerra neocoloniale immotivatamente mossa da Putin contro l'Ucraina". Lo ha affermato ieri, nel corso di un intervento letto a nome di tutti e tre gli Stati baltici durante una seduta del Consiglio di sicurezza dell'Onu, il Rappresentante permanente dell'Estonia presso le Nazioni Unite, Rein Tammsaar. Tammsaar ha sottolineato che aiutare l'Ucraina a trovare nuove vie per esportare il grano rappresenta un modo per sostenere attivamente il Paese nella resistenza all'invasione russa."Oltre alle corsie di solidarietà dell'Ue", ha ricordato il diplomatico estone, "le infrastrutture degli Stati baltici possono fungere da via aggiuntiva praticabile e affidabile per le esportazioni e il transito dei prodotti ucraini, compreso il grano. Cinque porti marittimi degli Stati baltici hanno complessivamente una capacità annuale di 25 milioni di tonnellate di grano e sono pronti a collaborare".