Lukashenko: “I Wagner vogliono marciare verso Varsavia”

Mondo

A sfidare Putin è stato il capo del gruppo di mercenari russi. La sua marcia si è fermata a 200 km da Mosca, 'per evitare un bagno di sangue russo'. Il Cremlino ha fatto sapere che il capo della compagnia militare andrà in Bielorussia e lui e i suoi miliziani non saranno processati per l'ammutinamento armato. Ma a molti osservatori sembra impossibile che l'ex cuoco di Putin possa sfuggire alla vendetta del presidente