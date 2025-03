SpaceX rinvia missione di recupero degli astronauti bloccati sull'Iss

Suni Williams e Butch Wilmore sono bloccati sulla Iss da giugno 2024, quando per problemi tecnici la capsula con cui erano arrivati è dovuta rientrare sulla Terra senza di loro. Da 9 mesi la Nasa studia missioni per poterli portare sulla Terra: il lancio era previsto per metà marzo ma un guasto alla rampa ha costretto a rimandare la missione

Non è ancora tempo di tornare sulla Terra per i due astronauti della Nasa che da nove mesi sono bloccati in orbita sulla Stazione spaziale internazionale. La missione di SpaceX che avrebbe dovuto riportarli a casa, prevista per la metà di marzo, è stata rinviata a causa di un problema alla rampa di lancio. Il volo doveva servire a far tornare i due astronauti ormai in orbita da molto tempo e sostituirli con altri due. La Nasa in una nota ha spiegato di aver deciso, di comune accordo con SpaceX, di “ritirare la missione Crew-10 dell'agenzia verso la Iss". Un funzionario ha poi aggiunto che il problema è nel “sistema idraulico a terra" e che che "il razzo e la navicella non hanno nessun guasto".