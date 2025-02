Elon Musk insulta su X l'astronauta Mogensen: “Sei ritardato"

Botta e risposta su X tra Elon Musk e l’astronauta danese Andreas Mogensen. Un attacco a suon di insulti da parte del patron di Tesla che, in un post sul suo social, ha definito Mogensen “completamente ritardato”. L’astronauta dell'Agenzia spaziale europea ha già avuto a che fare con Elon Musk in passato in quanto pilota di una missione per SpaceX. La lite è iniziata quando Mogensen, sempre su X, ha definito una "bugia" la dichiarazione di Musk che i due astronauti rimasti sulla Stazione spaziale internazionale "sono lì per ragioni politiche". La risposta del braccio destro di Donald Trump non si è fatta attendere: "Sei completamente ritardato", ha attaccato Musk. "SpaceX avrebbe potuto riportarli indietro diversi mesi fa. L'ho detto all'amministrazione Biden e loro hanno rifiutato per ragioni politiche".