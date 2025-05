Auto, Ford richiama oltre 29.000 veicoli negli Stati Uniti

Auto

La casa del Leone introduce una terza opzione di propulsione per i suoi suv elettrici E-3008 ed E-5008. Oltre al motore anteriore da 213 cv viene aggiunto un secondo motore sull’asse posteriore per ulteriori 112 cv e la trazione integrale. Autonomie dichiarate rispettivamente di 490 e 467 km. Le abbiamo provate sulle strade della Foresta Nera, in Germania A cura dell’inviato Stefano Santini