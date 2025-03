Blitz della polizia in Belgio, fermati lobbisti legati a Huawei

Durante la maxi-operazione sono state condotte perquisizioni a tappeto a Bruxelles, in Vallonia e nelle Fiandre. Le persone fermate sono accusate di aver corrotto alcuni eurodeputati per favorire gli interessi commerciali dell’azienda

Perquisizioni e arresti in Belgio nel colosso cinese delle telecomunicazioni Huawei. All’alba di oggi, una maxi-operazione della polizia giudiziaria belga ha portato un centinaio di investigatori a condurre perquisizioni a tappeto a Bruxelles, in Vallonia e nelle Fiandre fermando diversi lobbisti legati all’azienda. Il blitz è stato eseguito su ordine del giudice istruttore e della procura federale. Le persone fermate sono sospettate di aver corrotto attuali ed ex parlamentari europei per favorire gli interessi commerciali dell'azienda in Europa.