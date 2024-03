I 10 telefoni vintage che valgono una fortuna: la classifica

Secondo la classifica stilata da Money.it, il Motorola DynaTAC 8000x, primo dispositivo per scopi commerciali lanciato sul mercato nel 1983, è il modello più ambito dai collezionisti con un valore che può raggiungere gli 8mila euro. Sul podio anche il Nokia 8110 del 1996, meglio conosciuto come “Banana Matrix”, e l’IPhone 2G messo in commercio dalla Apple nel 2007. Decimo l'"indistruttibile" Nokia 3310