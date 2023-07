Paura spionaggio, Russia vieta l'uso di iPhone ai funzionari statali

La Russia teme lo spionaggio e impone il divieto di utilizzo di prodotti Apple per attività lavorative perché “gli Usa possono intercettare chiamate”. È la risposta del Cremlino al crescente timore di spionaggio. Questo divieto riguarda migliaia di funzionari e dipendenti statali e rappresenta un'ulteriore mossa per contrastare la presenza della società di Cupertino sul territorio russo. Secondo quanto riportato dal Financial Times, gli esperti di intelligence russi sostengono che gli americani potrebbero utilizzare le attrezzature Apple per intercettare le comunicazioni telefoniche. Secondi il sevizio di sicurezza russo, diverse migliaia di iPhone con schede SIM russe e registrate presso le missioni diplomatiche di Mosca nei Paesi della NATO, nonché in Israele, Siria e Cina, sarebbero stati infettati da un software di monitoraggio che indicava la complicità di Apple con l'Agenzia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Ma da Cupertino la notizia è stata smentita.