Nord Corea, jet russo a Pyongyang: Putin e Kim sono alleati?

9/10 ©IPA/Fotogramma

DRONI NON PRONTI – Durante la visita di Shoigu in Nord Corea sembra che Kim gli abbia anche mostrato alcuni droni di recente fabbricazione, ma è improbabile che questi arrivino presto su un campo di battaglia in Ucraina. “Non sono ancora in una fase matura”, ha dichiarato Yoon Sukjoon, capitano in pensione della marina sudcoreana e senior fellow del "Korea Institute for Military Affairs". In ogni caso la Corea non avrebbe la capacità produttiva per fornirli in quantità significativa alla Russia