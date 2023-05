Nord Corea, Kim Jong-un a Putin: Russia trionferà sugli imperialisti

Parola del leader nordcoreano, che - riporta l'agenzia Kcna - ha inviato un messaggio al presidente russo con "auguri calorosi" al capo del Cremlino "all'esercito e alla popolazione" della Russia per "la battaglia sacra per realizzare la giustizia internazionale"

La Russia "prevarrà" sugli "imperialisti". Parola del leader nordcoreano Kim Jong Un, che - riporta l'agenzia Kcna - ha inviato un messaggio al presidente russo Vladimir Putin con "auguri calorosi" al capo del Cremlino "all'esercito e alla popolazione" della Russia per "la battaglia sacra per realizzare la giustizia internazionale e difendere la pace globale contro le pratiche arroganti e arbitrarie degli imperialisti" (GUERRA IN UCRAINA, LO SPECIALE DI SKY TG24).

Mentre a Mosca si tiene la parata militare della Giornata della Vittoria, Kim si congratula con Putin e il messaggio, riporta ancora la Kcna, esprime la convinzione che "il popolo russo" avrà la meglio su "tutte le sfide e le minacce da parte delle forze ostili" e prevarrà, "come sempre, nella strada per garantire la sovranità e la dignità del Paese e la stabilità della regione sotto la guida del presidente russo".