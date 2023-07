Corea del Nord, Seul: "Lanciato missile a lungo raggio caduto in mare"

Mondo

Putin è tornato a ventilare il dispiegamento “nel prossimo futuro” di questi missili balistici intercontinentali pesanti trasportabili, che sono capaci di contenere fino a 10 testate nucleari con un solo vettore, veicolandole fino all'altro capo del globo . 'Sono in grado di eludere qualsiasi sistema di difesa antimissile', ha aggiunto il presidente russo

I nuovi missili nucleari Sarmat saranno presto pronti per il dispiegamento nella guerra in Ucraina. A dirlo, secondo la Tass, è stato il presidente russo Vladimir Putin. Ecco cosa sono e cosa sappiamo (nella foto, un lancio di prova nel 2022)

Parlando durante un incontro con i diplomati delle scuole militari, Putin ha dichiarato che i primi veicoli di lancio del sistema Sarmat con un nuovo missile pesante saranno presto impiegati "in combattimento" e che "la Russia continuerà a sviluppare la sua triade nucleare come garanzia di sicurezza militare e stabilità internazionale". I Sarmat sono nuovi missili nucleari balistici intercontinentali pesanti trasportabili, in grado di veicolare all'altro capo del globo fino a 10 testate nucleari con un solo vettore