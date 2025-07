Dazi Usa, Trump: "Se l'Ue ci apre i mercati abbasseremo le tariffe"

Lo schema del patto sarebbe sul modello di quello siglato da Washington con il Giappone. Resterebbero comunque esclusi i dazi sull'acciaio con la conferma della tariffa al 50% ascolta articolo

Sui dazi Usa per l'Ue continuano ad arrivare proposte dal presidente Trump. "Se l'Unione europea aprirà i suoi mercati ai prodotti statunitensi, abbasseremo i dazi", è l’ultima affermazione del tycoon. Intanto ieri è trapelato che Bruxelles e Washington stanno lavorando a un'intesa per una tariffa unica del 15%. Lo schema dell'accordo sarebbe sul modello di quello siglato dall'amministrazione Trump con il Giappone e includerebbe, quindi, l'abbassamento dei dazi più alti finora in vigore per alcuni settori. Dallo schema di accordo resterebbero comunque esclusi i dazi sull'acciaio con la conferma della tariffa al 50%.

Si tratta per un'intesa al 15% Come spiegano fonti diplomatiche, in ogni caso, "la decisione finale spetta a Trump". Il perno della bozza dell'intesa è quel 15% che, tra i 27 Paesi Ue, è ritenuto sostanzialmente accettabile. Anche perché produrrebbe un automatico abbassamento delle attuali tariffe su alcuni settori chiave, come quello dell'automotive, oggi gravato da una tariffa al 27,5%. L'Ue, in cambio, potrebbe accettare il riconoscimento di alcuni standard tecnici americani nel comparto. La percentuale del 15% si conterebbe includendo la cosiddetta clausola della 'Nazione più favorità' (Mfn), usata da Ue e Usa come strumento di anti-discriminazione nel commercio e che ha portato finora a tariffe medie reciproche del 4,8%. Sulle esenzioni la trattativa è aperta e l'attenzione delle 27 capitali è altissima. Tra i settori, secondo fonti europee, potrebbero salvarsi l'aereonautica, i prodotti agricoli, gli alcolici, il legname e i dispositivi medici. Approfondimento Dazi Trump, Ue e Usa lavorano a intesa su tariffa al 15%