Russia, Medvedev: "Pace a nostre condizioni, schiacceremo nemici"

In un post su Telegram il vice presidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa ha dichiarato che Mosca ha "forze sufficienti per portare a termine l'operazione militare speciale" e la guerra finirà solo alle condizioni del Cremlino

Secondo Dmitry Medvedev la guerra tra Russia e Ucraina finirà solo in un modo: alle condizioni dettate da Mosca. Il vice presidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa ha ribadito in un post su Telegram che “come nell’agosto 2008, i nostri nemici saranno schiacciati” e la Russia “raggiungerà la pace alle sue condizioni”. Medvedev ha poi ricordato l’inizio dell’invasione russa della Georgia di 15 anni fa, raccontando che “le nostre forze armate punirono rapidamente e severamente gli sfacciati nazionalisti in cinque giorni, proteggendo dal nemico la nostra gente che viveva in Abkhazia e nell’Ossezia meridionale”.