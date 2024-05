Spagna, re Felipe VI e Letizia Ortiz festeggiano 20 anni di matrimonio

In una delle immagini, re Felipe appare solo con Letizia, cingendole amorevolmente le spalle. La storia di amore fra l'erede al trono di Spagna e l'allora anchorwomen televisiva divorziata fu coronata dalle nozze nella cattedrale dell'Almudena a Madrid, all'indomani degli attentati jihadisti di Madrid. Nel clima di polarizzazione politica in Spagna, i monarchi svolgono una funzione di arbitri super partes, anche se tutti gli analisti coincidono sul fatto che la continuità della monarchia sarà assicurata nella misura in cui l'istituzione saprà dimostrare di essere utile alla società.

In televisione il documentario Felipe e Letizia: 20 anos



Per la realizzazione del servizio fotografico, Leonor di Borbone, che sta ultimando il suo primo anno di formazione militare nell'Accademia di Saragozza, e la sorella Sofia, che sta finendo il primo anno degli studi liceali all'UWC Atlantic College nel Galles, hanno preso una breve pausa dai loro impegni. In occasione del ventesimo anniversario delle nozze fra l'allora principe delle Asturie e la giornalista 'plebeya', riuscita a imporsi per eleganza e discrezione come una delle protagoniste delle monarchie europee più amate e ammirate, sarà trasmesso in Spagna da Telecinco il documentario 'Felipe e Letizia: 20 anos', che passa in rivista il solido sodalizio dei monarchi, fra gli eventi, gli aneddoti, le crisi e i momenti felici, come la nascita delle figlie, che li hanno accompagnati lungo il percorso.