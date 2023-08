007 Kiev: “Sventato attentato a Zelensky". Arrestato un informatore

Mondo

All’inizio della guerra in Ucraina è stata una delle primissime scelte di Volodymyr Zelensky a renderlo il punto di riferimento che è poi rapidamente diventato per il suo popolo: la decisione di rimanere nel suo Paese . “Ho bisogno di munizioni, non di un passaggio”, rispose agli americani che gli proponevano l’evacuazione . Una presa di posizione netta che però, inevitabilmente, lo espone a rischi maggiori

Nel caso in cui Zelensky dovesse essere ucciso, ovviamente Kiev ha un piano stabilito. L’ha detto - lo scorso anno - anche il segretario di Stato americano Antony Blinken (nella foto) durante un’intervista a Cbs News: “Gli ucraini hanno dei piani - di cui non parlerò né entrerò nei dettagli - per assicurarsi che ci sia quella che chiameremmo 'continuità di governo' in un modo o nell'altro”