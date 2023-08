Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 7 agosto. LIVE

"In questo momento non ci sono i presupposti per un accordo di pace con Kiev". Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, aggiungendo che "l'operazione militare in Ucraina proseguirà nel prossimo futuro". Il ministero della Difesa russo ha reso noto di aver colpito nella notte con armi di alta precisione le basi aeree nelle regioni occidentali di Chmelnyckyj e Rivne. Le forze di difesa aerea russe hanno distrutto un drone in avvicinamento a Mosca. Lo afferma il sindaco della capitale russa, Serghei Sobyanin, scrive l'agenzia Tass. "Oggi, intorno alle 11, c'è stato un tentativo di un drone di sfondare a Mosca. È stato distrutto dalle forze di difesa aerea in avvicinamento", ha scritto Sobyanin. Nella notte esplosioni in 3 regioni ucraine e allarme antiaereo in altre tre. Vittime in un raid russo su un centro trasfusionale nel Kharkiv, rende noto Zelensky. I bombardamenti russi hanno colpito anche l'Ucraina occidentale: un gigantesco incendio è scoppiato in un magazzino di mais a Starokostiantynivska. Fiamme nell'università di Donetsk dopo raid ucraini, secondo Mosca. Prosegue oggi a Gedda il vertice sui negoziati per la pace in Ucraina. L'integrità territoriale e la sovranità di Kiev sono imprescindibili da qualsiasi "accordo", assicurano fonti Ue.

