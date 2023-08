Russia-Ucraina, Erdogan proporrà a Putin cessate fuoco anticipato

Si terrà "nell'ultima settimana di agosto" l'annunciata visita in Turchia del capo del Cremlino. I colloqui tra il leader russo e il suo omologo riguarderanno, oltre al conflitto in corso, la ripresa dell'accordo sull'esportazione di grano dall'Ucraina, i legami bilaterali, i rapporti con Azerbaigian e Armenia, nonché la normalizzazione dei rapporti tra Ankara e la Siria

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, durante i previsti colloqui con Vladimir Putin che si dovrebbero tenere a breve, intende proporre la ripresa dei colloqui di pace sull'Ucraina per raggiungere un cessate il fuoco anticipato: lo ha detto all'agenzia di stampa statale russa Ria Novosti una fonte dell'amministrazione di Ankara. "Erdogan offrirà la sua mediazione ribadendo la tesi che non ci saranno vincitori nella guerra e vinti nel processo di pace", ha detto la fonte, definendo il presidente turco "l'unico leader mondiale" che gode della "sincera fiducia" di Putin e Zelensky" (GUERRA UCRAINA-RUSSIA, SEGUI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).