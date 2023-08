Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 2 agosto. LIVE

Attacchi di droni russi nella notte su Kiev e nell'oblast di Odessa, con l'allarme antiaereo scattato in un totale di 5 regioni ucraine. Brevemente sospeso per cause ancora non rese note il traffico sul Ponte di Crimea. Ieri nuovo attacco di droni sulla città di Mosca. Prese di mira anche navi russe nel Mar Nero, secondo il Cremlino. "È ormai assolutamente chiaro che la Russia è dietro il cosiddetto 'colpo di Stato militare' in Niger": lo scrive su Twitter Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.





